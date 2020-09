Zo zien de omstreden flexwoningen van Castricum eruit

Maar hoe mooi de modelwoning er ook uitziet, omstreden zijn de flexwoningen zeker. Tijdens een informatieavond in Akersloot in februari liepen de emoties hoog op. Bewoners waren vooral boos over de twee locaties die de gemeente in gedachten had voor de bouw. Op een van de voorgenomen plekken aan de Roemersdijk wordt namelijk al 23 jaar een Timmerdorp voor kinderen georganiseerd.

De gewraakte locaties in Akersloot zijn na een storm van protesten inmiddels van de baan. Waar de veertig woningen dan wel komen te staan, staat nog niet vast. Daar wordt volgens de wethouder over gesproken met bewoners.

"Het is niet zo dat we een kaal terrein hebben waar we de woningen kunnen bouwen. Het is altijd passen en meten en zorgen dat je dat op een fatsoenlijke manier met elkaar doet. We praten veel en we gaan ervan uit dat we elkaar begrijpen. Want we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is dat mensen een dak boven hun hoofd hebben."