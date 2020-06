Toch handen ineen voor woningnood in Akersloot na 'verkeerde start'

AKERSLOOT - De woningbehoeften voor Akersloot worden de komende tijd in kaart gebracht door Belangengroep Flexwoningen Akersloot en de gemeente Castricum. De beslissingen rondom dit hete dossier moeten hiermee beter aansluiten bij wensen van de woningzoekenden, maar ook die van de inwoners van 't dorp.

In de gemeente Castricum heerst woningnood; er is een grote groep woningzoekenden. Het gaat daarbij om jongeren en spoedzoekers uit Akersloot, maar ook statushouders. De gemeente wil deze mensen huisvesting bieden.

De twee organisaties - gemeente en Belangengroep Flexwoningen Akersloot - gaan nu kijken welke behoefte is er aan tijdelijke woningen in Akersloot, welke locaties het meest geschikt zijn voor bewoning door mensen die een tijdelijke woning willen hebben en wat de inwoners vinden van de ontwikkelingen rond tijdelijke woningen. Dit meldt de gemeente Castricum (onderdeel van BUCH) in een persbericht.

Eerder aangedragen oplossingen vielen niet bij iedereen in goede aarde: de mogelijke komst van tachtig flexwoningen in Akersloot zorgde in het dorp namelijk voor veel onrust, bleek tijdens een inloopavond.