Dorp in rep en roer over komst containerwoningen: "Dit is echt problematisch"

AKERSLOOT - De mogelijke komst van tachtig zogenoemde flexwoningen in Akersloot zorgt in het dorp voor veel onrust. Dat bleek wel tijdens de inloopavond die gisteren door de gemeente Castricum werd gehouden. Café 't Hoorntje was tot de nok toe gevuld met inwoners die hun woede niet onder stoelen en banken staken.

En dat is volgens Jan Niemeijer, van de belangengroep Flexwoningen Akersloot wachten op problemen. "Deze mensen hebben recht op een normale woning en die ga je niet in Akersloot ver weg van alle voorzieningen wegstoppen. Dan vraag je om problemen."

Wethouder Paul Slettenhaar van Castricum had een moeilijke avond. Hij probeerde uit te leggen waarom de tachtig containerwoningen op twee locaties in het dorp noodzakelijk zijn om de woningnood het hoofd te bieden. Maar de massaal toegestroomde inwoners kon hij niet overtuigen.

Ook heeft de gemeente volgens Niemeijer eerder altijd ontkend dat er flexwoningen op de nu voorgestelde locaties zouden komen. "We moesten het uiteindelijk uit de krant vernemen. Als je dit als gemeente doet, zie je ons niet voor vol aan."

Woningnood

De wethouder beloofde in ieder geval 'een nieuwe start' als het gaat om de communicatie met de inwoners. Hij nodigde inwoners uit om met hem in gesprek te gaan. Maar de woningnood is volgens hem hoog en daar moet iets aan gebeuren.

"Het gaat niet alleen om jongeren of statushouders maar ook om mensen die gescheiden zijn. Dat soort mensen krijg ik ook op het kantoor en dat willen we niet meer. We willen niet dat mensen dakloos worden. Dat willen we oplossen en dat moet ook op deze manier."