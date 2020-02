Containerwoningen Roemersdijk Akersloot lijken van de baan: timmerdorp blijft

Bij de vereniging hebben zich inmiddels zo'n 250 dorpsgenoten aangesloten die niets zien in de plaatsing van containerwoningen op twee verschillende locaties in Akersloot. De plekken en de beoogde bewoners zien de dorpsgenoten niet zitten. Dat het onderwerp de gemoederen bezighoudt, werd goed duidelijk tijdens een informatieavond twee weken geleden:

"We hebben het weer uit de media moeten vernemen", stelt John Kok van de Belangengroen Flexwoningen Akersloot. In het Witte Blaadje, de lokale krant, staat vandaag een ingezonden mededeling van de gemeente dat de locatie Roemersdijk permanent beschikbaar blijft voor het timmerdorp. "Van de gemeente hebben we niets gehoord, behalve dat we half maart op gesprek mogen komen, en nu staat deze ingezonden mededeling in ons lokale krantje."

Nu lijkt de Roemersdijk dus als locatie af te vallen. "Want een timmerdorp in de zomer op die plek, en ook containers, dat past niet", concludeert Kok, die zelf aan de Roemersdijk woont. "Maar helemaal zeker zijn we niet, want de gemeente heeft ons niet geïnformeerd."

Klacht

"Wij gaan als Belangenvereniging een officiële klacht indienen aan het adres van het college van burgemeester en wethouders. De communicatie rond dit project verloopt uitermate slecht." Die klacht werd ook al tijdens de informatieavond geuit.

Wat dit betekent voor de andere beoogde locaties voor containerwoningen in de gemeente is nog niet bekend. De Hoornselaan in Akersloot en de Castricummer Werf in Castricum komen ook in aanmerking, maar ook deze locaties kunnen op bezwaren rekenen.

Volgens de gemeente gaat het bij de genoemde adressen om concept-zoeklocaties. De gemeente schrijft verder dat "ze alle reacties en ideeën die zijn meegegeven tijdens de informatieavond gaan verwerken. Zodra we een aangepast plan kunnen presenteren, informeren we u."