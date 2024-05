Oproep Santpoortse belangengroepen over 'splijtzwam' AZC: 'Blijf met elkaar in gesprek'

In het hagelnieuwe regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is te lezen dat de Spreidingswet, vlak na zijn intrede, weer wordt afgeschaft. Door die wet moeten alle gemeenten van Nederland een deel van de asielzoekers opvangen.

De gemeente Velsen, waarin Santpoort ligt, is al ongeveer anderhalf jaar bezig met plannen om een asielzoekerscentrum (AZC) rond sportpark De Elta in Santpoort-Zuid te gaan bouwen. Daar zouden tweehonderd mensen opgevangen moeten worden.

Nu de Spreidingswet weer afgeschaft wordt, doet Velsen de AZC-plannen niet meteen in de koelkast, laat een woordvoerder weten.

Tachtig procent welwillend

Vlak voor het regeerakkoord spraken twee lokale belangengroepen zich er nog verschillend over uit. Het Andere Geluid, met naar eigen zeggen zo'n tachtig aanhangers. moedigde de gemeente in een brief aan de plannen te blijven doorzetten.

Samen Santpoort-Zuid, met zo'n driehonderd supporters, benadrukte in een eigen brief dat de AZC-locatie kleiner moet zijn en liefst op een andere plek moet komen te staan. De stichting noemde de kwestie 'een splijtzwam in het dorp'.

Ondanks de tegenstellingen roepen Martien Bouwmans van Het Andere Geluid en Fokko Ringersma van Samen Santpoort-Zuid in bovenstaande video aan hun dorpsgenoten om elkaar niet te vermijden, en het gesprek aan te blijven gaan. Ringersma: "Zo'n tachtig procent van de Santpoorters staat denk ik welwillend tegen opvang."