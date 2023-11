Santpoort hoeft minder asielzoekers op te vangen door tijdelijke uitbreiding AZC Velsen-Noord

Santpoort-Zuid hoeft straks waarschijnlijk minder asielzoekers op te vangen dan verwacht. Doordat in Velsen-Noord tijdelijk meer vluchtelingen terecht kunnen, hoeft de gemeente er minder op te vangen op de nieuwe toekomstige locatie, waarschijnlijk in Santpoort-Zuid. Tot tevredenheid van een deel van de bewoners in het dorp.

Twee bewonersgroepen, Stichting Samen Santpoort-Zuid (SSSZ) en Het Andere Geluid van Santpoort-Zuid juichen de komst van een klein AZC in het dorp wel toe, maar driehonderd mensen opvangen gaat niet fatsoenlijk in een dorp van zo'n drieduizend inwoners, vinden de groepen.

De afschaling van het toekomstige AZC komt niet uit de lucht vallen. Hij is deel van onderhandelingen over asielopvang tussen de gemeente en het Rijk, waardoor Velsen nu tijdelijk meer asielzoekers opvangt.

Waar het nieuwe centrum eerst driehonderd mensen zou moeten opvangen, is dat getal nu wat naar beneden getrokken. Volgens de gemeente Velsen is het ministerie van Justitie en Veiligheid akkoord gegaan met 'een locatie voor 200 vluchtelingen'.

Velsen is al een tijdje bezig met plannen voor een nieuw permanent asielzoekerscentrum (AZC) voor zeker driehonderd mensen. De gemeente doet onderzoek of twee naast elkaar gelegen stukken land geschikt zijn: Handgraaf en een deel van sportpark De Elta in Santpoort-Zuid (zie afbeelding hieronder).

Fokko Ringersma, verbonden aan SSSZ, uit Santpoort-Zuid is al voorzichtig blij met de plannen voor een kleiner AZC. Hij vindt dat de gemeente nu erkent dat het dorp te klein is om driehonderd mensen op te vangen.

Ringersma: "Met de door de gemeente gemaakte afspraken voor een reductie van de minimale omvangeisen voor een eventueel nieuwe opvanglocatie op land, geeft Velsen eindelijk aan dat een oplossing in kleinschaligheid gezocht moet worden."

Voor de omgeving én toekomstige bewoners AZC

Ook Gideon Schipper en Martien Bouwmans van het Andere Geluid zijn tevreden dat de gemeente de minimumgrootte van de opvang van 300 naar 200 heeft weten te krijgen.

"Een kleinschalige opvang in ons dorp heeft nog steeds onze voorkeur", laten ze weten in een reactie. "We vinden het goed dat de gemeente haar nek blijft uitsteken om dit landelijke probleem op te helpen lossen en die pro-actieve houding gebruikt om betere voorwaarden voor een AZC in Santpoort-Zuid te creëren. Voor de omgeving én de toekomstige bewoners van het AZC."

Extra Opvang op asielschip Velsen-Noord

Om het overvolle AZC in Ter Apel te ontlasten vangt Velsen-Noord ruim vijf maanden lang 178 extra mensen op het asielschip Ocean Majesty. Dat is naast de 300 mensen die daar al zitten. Het schip zou maximaal zelfs 621 mensen onderdak kunnen geven.

Niet alleen Santpoort-Zuid plukt in de toekomst de vruchten van de extra opvang: de 150 duizend euro compensatie voor de gemeente Velsen gaat regelrecht naar de twee lopende projecten die het leven in Velsen-Noord leuker en mooier moeten maken: Actieplan Velsen-Noord en Samen Gezellig Velsen-Noord.

Voor die plannen was bij elkaar al 1,5 miljoen euro uitgetrokken, uit eerdere compensatie voor de asielopvang in Velsen-Noord.

Eerste stap voor Santpoort-Zuid

Wat Ringersma betreft is dit voor Santpoort-Zuid nog maar een eerste stap: "Een reductie van 300 naar 200 opvangplekken wordt weliswaar gezien als een eerste stap in de goede richting, maar ligt nog steeds ver van een uiteindelijk aanvaardbare grootte. Het is nog te vroeg om hier verder inhoudelijk op te reageren."

Ook is SSSZ nog bezig met een eigen locatie-onderzoek om naast dat van de gemeente te leggen.