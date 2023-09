Zóveel ideeën gekozen voor een verbeterd Velsen-Noord, 'is daar wel plek voor?'

Een Tiny Forest, een hondenspeeltuin, een multiculturele kerstmarkt en nog vele andere ideeën werden gisteravond door de gemeente gekozen, nadat deze zomer de vraag werd gesteld aan Velsen-Noord: 'Wat kan je doen met een half miljoen?' Tientallen ideeën stroomden binnen, daarvan dacht de gemeente er wel een stuk of vier of vijf te kunnen uitvoeren. Gisteravond bleek dat er véél meer kan. 'Is er wel plek voor?', is nu de vraag.

De 180 inzendingen werden omgezet in 37 kanshebbers, waarvan de gemeente er na een stemmingsronde 4 of 5 van dacht waar te kunnen maken. Gisteravond bleek tot geluk van de aanwezige Velsen-Noorders dat dat een erg voorzichtige schatting was: er waren bijna drie keer zoveel winnaars.

Ruim een half jaar lang ving Velsen-Noord in het afgelopen jaar zo'n duizend asielzoekers op, op een schip. De gemeente kreeg daarvoor zo'n vier miljoen euro, waarvan inwoners een half miljoen mogen besteden aan ideeën die het dorp opleuken, in het project Samen Gezellig Velsen-Noord.

In dezelfde categorie genaamd 'Dier en natuur' was er nog een andere winnaar: er gaat dit of volgend jaar ook een hondenspeeltuin komen in Velsen-Noord. En er moet nog een natuurspeeltuin komen voor kinderen, met een glooiend speelterrein en toestellen.

"Fijn dat het idee en het budget er is, maar wáár wil je het realiseren? Dat is nog wel een dingetje", vraagt een vrouw uit Velsen-Noord zich af in bovenstaande video.

Evenementen

Komende decembermaand komt er een multiculturele kerstmarkt met eten en muziek in het dorp. "Dit is een combinatie van verschillende ingezonden ideeën", legden Renate Ooms en Kirsten Keukelaar van de gemeente uit.

"Sommigen wilden een kerstmarkt, anderen een gelegenheid waar de mensen met verschillende nationaliteiten die we hebben in het dorp samen kunnen eten. Op deze manier hebben we budget voor dat alles tegelijk."

De Velsen-Noorders uit alle windstreken zullen zich kunnen verenigen onder één Velsen-Noordse vlag, naar het idee van Hans Jaspers, voorzitter van de stichting Vrienden van Velsen-Noord (zie video).

Tekst gaat verder onder de video