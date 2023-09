Velsen-Noord is aan het woord: er zijn 37 ideeën om een half miljoen euro te besteden

Dat Velsen-Noord een impuls kan gebruiken, daar zijn de meesten het wel over eens. Een stapel rapporten laat zien dat het dorp een kwetsbare wijk is. In een mail zei inwoner Selvidan tegen NH Nieuws: "In Velsen-Noord wordt wel gewoond, maar niet geleefd."

"Er zijn veel plannen geweest in de afgelopen jaren. Nu moet er ook aangepakt worden", werd vorige week gezegd bij een bijeenkomst in het dorp. Daarom heeft de gemeente Velsen nu twee plannen in voorbereiding: Het Actieplan Velsen-Noord en Samen Gezellig Velsen-Noord.

