Actieplan Velsen-Noord herhaling van zetten of nieuw begin? Het dorp is er nog niet uit

Is het meer van hetzelfde of gaat er 'eindelijk eens echt iets gebeuren'? Velsen-Noorders die gisteravond bij de bijeenkomst voor een nieuw ambitieus actieplan voor het dorp waren, konden nog niet kiezen. De net aangestelde wijkverbinder Bert van Duijvenbode is verantwoordelijk voor het nieuwste project van de gemeente om Velsen-Noord mee te nemen in de vaart der volkeren. Hij krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel, maar tijd om te dralen is er niet. "Er zijn veel plannen geweest in de afgelopen jaren. Nu moet er ook aangepakt worden." Bekijk hier de video van de bijeenkomst.