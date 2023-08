B&B Vol Liefde mooi avontuur voor Beverwijkse Tom: "Zou het zo weer doen"

Beverwijker Tom Peperkamp is één van de meest spraakmakende figuren in het afgelopen seizoen van de hit-serie B&B Vol Liefde. De zogenoemde 'Mick Jagger van de IJmond' zorgde in de Portugese villa voor de nodige opschudding. Hoewel het programma inmiddels is afgelopen, wordt Peperkamp nog altijd herkend op straat. "Iedereen wil met me op de foto", zegt hij.

Dat de praatgrage deelnemer een BN'er is geworden, is niet zo vreemd. De televisieshow is dé hit van het zomerseizoen en hield tot afgelopen weekend miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. Aan het programma, waarin eigenaren van een bed and breakfast in het buitenland op zoek gaan naar de liefde, deden drie IJmonders mee. Tom Peperkamp (69) wist de nodige aandacht te trekken. De kleurrijke Beverwijker verscheen plotseling in de villa van de deftige Marian Trott (68). Een verschijning die sterk afsteekt tegen het gestileerde voorkomen van Marian. Toch aarzelde hij geen moment toen hij de oproep op de televisie voorbij zag komen. De langharige rocker, die een paar jaar geleden de IJmond verruilde voor een muziekkerkje in Groningen, stond namelijk wel open voor een nieuw avontuur, vertelt hij.

Tom Peperkamp

Aanmelding "Wie is er bourgondisch, wie is er een beetje artistiek en wie wil er een beetje leuke dingen met me doen. Nou mannen, kom maar!" Tom zat rustig achter zijn laptop toen hij de oproep voorbij zag komen en was meteen ondersteboven. "Ze zag er leuk uit, ken d'r eigen boontjes doppen, dus zoekt echt een man voor de fun. En bevalt dat, dan kan dat daar meer uitkomen, dacht ik. Ik vond het een leuke vrouw en een uitdaging, dus ik heb toen gelijk een filmpje opgenomen." Het blijkt het begin te zijn van Tom's B&B avontuur, want drie weken later krijgt hij bericht van RTL.

"Ik zag er altijd al uit als een voddenbaal en die net geklede dames van die rijke kerels die vonden dat toen ook allemaal al leuk." Tom Peperkamp

Opmerkelijke match Nederland kijkt verbaasd naar deze opmerkelijke match, maar volgens Tom is de interesse helemaal niet zo vreemd. "Vroeger zat ik in een band en speelden we alleen op feestjes voor de notabelen. Ik zag er altijd al uit als een voddenbaal en die net geklede dames van die rijke kerels die vonden dat toen ook allemaal al leuk. Dat type vrouw heeft vaak van die ja-knikkers om zich heen en ik ben geen ja-knikker, dus ik had wel goede hoop." Zijn intuïtie blijkt te kloppen, want een paar maanden later zit hij in het vliegtuig naar Portugal. Terwijl Tom druk is met zijn B&B-avontuur heeft Nederland nog geen flauw benul van wat er zich allemaal afspeelt aan de Portugese kust, en dat was soms behoorlijk lastig voor de openhartige Tom.

"Ik ben wel verliefd op je, maar niet op de manier zoals jij zoekt" Tom tegen Marian in B&B Vol Liefde

"Je krijgt van tevoren tien a4'tjes met dat je alles geheim moet houden, dat vond ik wel zwaar klote. Maar goed, alles moest nog gemonteerd worden dus ik wist ook niet hoe het eruit zou komen te zien." En dat blijkt, want zijn vertrek ziet er op tv iets wat anders uit dan in werkelijkheid. "Op dag zes hadden we een gesprek zonder camera en toen zei ik: Marian, ik ben wel verliefd op je, maar niet op de manier zoals jij zoekt. Wel om vrienden te blijven." Marian denkt er hetzelfde over en mag hem de bons geven voor de draaiende camera's. Dit betekent voor de kijkers een abrupt einde voor Tom. Met een nat schilderij bij zich stapt hij aan boord van het vliegtuig naar Nederland, terug naar zijn kerk.

B&B-circus Inmiddels zijn alle uitzendingen achter de rug en hoeft Tom geen blad meer voor de mond te nemen, een verademing. Toch is het B&B-circus nog in volle gang, legt hij uit. "Ik was zaterdag op een feest en iedereen wilde met me op de foto. Ik zeg: ik loop hier met mijn kleinzoon, dus als je hem een ijsje geeft, ga ik met je op de foto. Met biertjes werkt dat trouwens ook. Ik vind dat wel prachtig hoor", zegt hij lachend.

"We voelen echt een soort liefde voor elkaar, maar niet om bij elkaar in bed te liggen" Tom Peperkamp

Zijn bekendheid gebruikt hij nu om wat belangstelling te creëren voor zijn optredens, een mooie bijkomstigheid. Maar het meest waardevolle dat hij aan het programma heeft overgehouden, is de vriendschap. "De band met Marian en haar twee vriendinnen is zo leuk. Met die meiden heb ik allemaal hartstikke goed contact. We voelen echt een soort liefde voor elkaar, maar niet om bij elkaar in bed te liggen." Op de vraag of hij het allemaal over zou doen, is hij duidelijk: "Ik zou het zonder meer allemaal opnieuw doen!"

