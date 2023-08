Velsen-Noorders hebben vanavond de macht: 'Nú kan je zeggen wat er anders moet'

Velsen-Noorders mogen vanavond ideeën aandragen om het dorp veiliger, leefbaarder en saamhoriger te maken. Die ideeën vat de gemeente daarna samen in een lijst met taken voor zichzelf, met de naam Actieplan Velsen-Noord. De gemeente belooft die taken ook uit te gaan voeren. De bevlogen inwoners Marjan Tamis en Harry Stam hebben talloze ideeën en snakken naar 'eindelijk echt actie'. "De tijd van plannen en enquêtes is wel voorbij, nu is het tijd om door te pakken", vindt Harry.

"De parkeervakken voor de winkels aan de Wijkerstraatweg bijvoorbeeld", steekt Harry van wal. Hij zit in de plaatselijke ondernemersvereniging (OVVN). "Die vakken zijn nu recht. Wij vinden al jaren dat ze schuin moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn, maar maakt de drukke straat wel veel veiliger."

Het is typisch een idee dat in het nieuwe Actieplan Velsen-Noord zo kunnen komen, zegt de onlangs aangestelde wijkverbinder Bert van Duijvenbode. Hij legt vanavond namens de gemeente uit wat daar de bedoeling van is.

Het plan is niet te verwarren met 'Samen Gezellig Velsen-Noord', een ander plan waarin inwoners ideeën voor een leuk maar eenmalig evenement of samenkomst kunnen inleveren.

Het Actieplan Velsen-Noord is eigenlijk een lijst met concrete taken voor de gemeente. Iedere taak moet Velsen-Noord een beetje (of veel) beter, mooier of leuker gaan maken. Wie zo'n idee heeft, kan zich vanavond om half acht melden op Sportpark Rooswijk voor de bijeenkomst. Bert: "Dit is je kans als Velsen-Noorder. Nu kan je zeggen wat je beter wilt."

Dubbel gevoel

Zo'n voortvarend actieplan klinkt heel mooi, maar er is ook scepsis. "Ik heb een dubbel gevoel" zegt Marjan, die lid was van het uit onvrede opgedoekte Wijkplatform Velsen-Noord.

Marjan: "Ik zet me al dertig jaar in voor Velsen-Noord en we krijgen alleen maar kruimels, geen échte verbeteringen. Maar er zijn nieuwe wijkverbinders, zoals Bert en die zijn heel positief en vol vertrouwen, dus misschien dat er nu dan écht iets van komt. Ik ga in ieder geval wel weer naar de bijeenkomst vanavond."

Harry: "Plannen maken kunnen we meestal wel. Maar als er geld aan uitgegeven moet worden, is het vaak een ander verhaal." Hij spreekt uit ervaring: "We wilden een paar jaar geleden eens bloembakken in het dorp, maar water geven was te duur. Tsja, waar hebben we het dan over?"

Bert weet dat het vertrouwen van Velsen-Noord in de gemeente broos is: "Ik heb met veel Velsen-Noorders gepraat de afgelopen tijd en als ik zei dat ik van de gemeente ben, dan hoorde je ze zeggen: oh..."