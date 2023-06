Drie ideeën voor een beter Velsen-Noord, ter waarde van een half miljoen

Wat te doen met een half miljoen? De vraag ligt sinds gisteren voor aan Velsen-Noorders. Zij mogen bepalen waar vijfhonderdduizend euro naartoe gaat; als het het dorp maar ten goede komt. De aftrap was gisteren op Sportpark Rooswijk. We zetten drie goede ideeën van de eerste avond op een rijtje in deze video:

Dinsdagavond startte de actie Samen Gezellig in Velsen-Noord. De regels zijn simpel: Velsen-Noorders mogen tot en met 6 juli ideeën inleveren die het dorp mooier, beter of gezelliger maken. Diezelfde Velsen-Noorders mogen in september stemmen op de beste ideeën. Zeker vier van die ideeën worden uitgevoerd, belooft het gemeentebestuur.

Het geld komt van het Rijk, als tegemoetkoming aan de gemeente Velsen voor de opvang van duizend mensen op het asielschip Silja Europa. Daarnaast stelt de gemeente nog eens ruim een miljoen euro beschikbaar om de kwetsbare wijken Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk in IJmuiden aan te pakken.

Wie meer informatie wil, kan tijdens de feestweek op 18 juni tussen 10 en 12 uur binnenlopen bij de workshop Samen Gezellig Velsen-Noord. Dan kun je ook zien welke ideeën er allemaal zijn ingeleverd.

NB: in de video is ook de blauwe ideeënbus van FC Velsenoord te zien. De ideeën voor Samen Gezellig Velsen-Noord moeten in de bus aan de staande poster. De video wordt aangepast.