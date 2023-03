Fietscrossclub Wijkeroog trots bij opening baan: 'gemaakt met Velsen-Noordse handen'

De opening van de nieuwe 400 meter lange fietscrossbaan in Velsen-Noord leek gisteren in (bevroren) water te vallen, maar de weergoden hadden vandaag een mooie verrassing in petto voor alle vrijwilligers van Fietscrossclub Wijkeroog. Een zacht zonnetje schijnt en de sneeuw langs de glooiende baan geeft het geheel een nog idyllischer uiterlijk.

Thomas Jak /NH Nieuws

Een groep vrijwilligers is vanochtend nog bezig geweest om de sneeuw van de baan te schuiven na het dramatische fietsweer van gisteren, vertelt clubvoorzitter Ron Dijkman, terwijl zijn zoontje van de startheuvel afcrosst. "Kijk daar gaat-ie, de tweede in een geel Wijkeroogshirtje." Hij is opgelucht: "Ik stuurde er gisteravond nog een app uit, want ik dacht 'dit gaat 'm misschien niet worden.' Maar moet je nu kijken." Hij gebaart om zich heen. Een club van 'zeker 25 man' heeft geholpen bij de renovatie van de baan, die een extra bocht heeft gekregen en nu 400 meter is in plaats van 'krap 300'. De hoop is dat de club straks nationale wedstrijden kan houden. "Maar dat hebben we nog nooit gedaan", geeft Dijkman toe. "Dus ik weet niet zeker hoe ze de locaties selecteren. Nou ja, dat komt wel." Tekst loopt door na de foto's.

Die vrijwilligers zijn in een opperbest humeur en de kinderen vliegen over de baan op deze feestelijke openingsdag. Er worden hamburgers gebakken en de vriendelijke dames in de kantine voorzien iedereen van koffie en een glimlach. Dennis Kooijman, vader van één van de crossende kinderen, staat onderaan de startheuvel. Hij laat de kinderen in groepjes naar boven, zodat het daar niet te druk wordt. "Als er wat te doen is hier, zoals sneeuwschuiven, wat klusjes, of dit." Hij schrikt op van een meisje dat zachtjes met haar voorwiel tegen zijn benen prikt en roept 'ga maar!' Zie hier dronebeelden van de nieuwe baan. Tekst loopt door na de video.