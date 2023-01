Nieuwe BMX-baan een pláátje: "Vroeg of laat ga je een Velsen-Noorder zien op de Olympische Spelen"

De vrijwilligers van fietscrossclub Wijkeroog in Velsen-Noord hebben er ruim een jaar hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn: de nieuwe BMX-baan is een plaatje. Op de plek waar het oude parcours lag hebben ze een veel langer en uitdagender circuit van 400 meter gebouwd. Als alles meezit, is op 11 maart de opening.

Een harde kern van een stuk of acht vrijwilligers heeft menig zweetdruppeltje liggen op het stukje grond bij de entree van de Velsertunnel langs de A22. Voorzitter Ron Dijkman geeft een rondleiding en prijst de mannen die elke vrije zaterdag en veel avonden in de weer zijn geweest ten behoeve van de plaatselijke jeugd. Die heeft de trainingen hervat, hoewel de baan nog niet helemaal klaar is. Maar wachten is geen optie. "Ze moeten de baan onder de duim krijgen", zegt trainer Ian Post. Tekst gaat verder onder de video.

BMX - NH Nieuws

Ron Dijkman heeft een sloop- en grondbedrijf en bovendien een groot netwerk. "Dat maakt het wel makkelijker", zegt hij. Maar dan nog is het een prestatie om zonder overheidssteun een baan neer te leggen waar straks nationale wedstrijden kunnen worden georganiseerd. "Met het oude baantje dat hier lag was niks mis. Maar als je als club naar een hoger niveau wilt, moet je een aansprekender parcours hebben." Dat dat er nu ligt, noemt Dijkman vooral belangrijk voor de jeugd, die zichzelf meer kan uitdagen. Of het ook in de toekomst grote namen oplevert die misschien zelfs deelnemen aan de Olympische Spelen? "Parijs 2024 komt veel te vroeg. We hebben onze tijd nodig. Maar vroeg of laat ga je een Velsen-Noorder op de Olympische Spelen zien."