Stichting Samen Santpoort-Zuid verzet zich tegen de komst van 'groot' AZC

Zo'n vijftien inwoners van Santpoort-Zuid zijn bang dat er een te groot asielzoekerscentrum (AZC) in het dorp gaat komen. Ook de twee plekken die de gemeente Velsen daarvoor op het oog heeft, zijn volgens hen ongeschikt. Ze hebben zich verenigd in Stichting Samen Santpoort-Zuid en pleiten voor een kleinere AZC op een andere locatie.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

De gemeente was eerder dit jaar al bezig met plannen voor een azc voor 250 tot 300 personen in Santpoort-Zuid op Sportpark De Elta of het terrein Handgraaf.

Die plannen werden in juli de wacht aangezegd toen het kabinet viel. Daardoor was de invoering van de zogenaamde Spreidingswet onzeker. Volgens dat wetsvoorstel moeten bijna alle gemeenten straks asielzoekers opvangen.

Ondanks de demissionaire status van het kabinet is die wet vorige week alsnog door de Tweede Kamer aangenomen. En dus zijn de plannen voor een AZC in Santpoort-Zuid weer afgestoft en op tafel gelegd.

Te veel mensen op een ongeschikte plek

De gemeente Velsen wil volgens een brief die rond deze week de deur uitgaat een klankbordgroep oprichten om te horen wat Santpoorters vinden van een AZC in het dorp, maar de Stichting Samen Santpoort-Zuid is de gemeente voor. De stichting bestaat uit zo'n vijftien inwoners.

Zij willen veel minder asielzoekers in het dorp opvangen dan de gemeente voorstelt. Er wonen zo'n 2.700 mensen in Santpoort-Zuid. Een AZC met een tiende van het totale inwonersaantal van het dorp vinden ze te veel. De stichting zegt niet welk getal wel acceptabel is.

Ook zien ze een AZC op De Elta of terrein Handgraaf plekken totaal niet zitten: het zou Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) zijn, dat beschermd is door zijn 'cultuurhistorische waarde'.

Aanvullend locatie-onderzoek

Toch blijft de gemeente voorlopig inzetten op die twee plekken. Volgens de gemeente valt er wel een mouw aan te passen aan dat BPL: "We zetten de gesprekken met de provincie voort om daar te kunnen bouwen."

Stichting Samen Santpoort-Zuid is niet van plan het erbij te laten zitten als de gemeente de plannen doordrukt. De leden hebben samen al 10.000 euro geïnvesteerd in advocaten en 'aanvullend locatie-onderzoek'.

Ze roepen hun dorpsgenoten op om ook geld te geven: de stichting verwacht in totaal maximaal 75.000 euro nodig te hebben om een groot AZC in Santpoort-Zuid desnoods in de rechtszaal te kunnen tegenhouden.