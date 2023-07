Opvang asielzoekers in Santpoort-Zuid gaat voorlopig niet door

De gemeente Velsen heeft het onderzoek naar mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers in Santpoort-Zuid stopgezet. Door de val van het kabinet is de invoering van de zogenaamde Spreidingswet onzeker geworden, melden burgemeester en wethouders vandaag in een brief aan de omwonenden. Ook de informatieavond die gepland stond voor donderdag is afgelast.

Handgraaf - Gemeente Velsen

Het was de bedoeling om vanaf eind volgend jaar 250 tot 300 vluchtelingen op te vangen in Santpoort-Zuid. Inmiddels werd onderzocht of een veld van Sportpark de Elta of het zogeheten Landje van Handgraaf geschikte locaties konden zijn. Dat onderzoek is nu voorlopig on hold gezet, totdat er meer duidelijkheid komt over de invoering van de zogenaamde Spreidingswet. In deze conceptwet werd elke gemeente verplicht om een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen.

Onzeker "Door de val van het kabinet is de invoering van de Spreidingswet onzeker geworden", meldt het college in de brief. "Maar ook de principes waarop de Spreidingswet zijn gebaseerd zijn niet meer zeker. Hoewel het waarschijnlijk is dat er altijd sprake zal zijn van een vorm van spreiding, weten we nu niet precies hoe dat uitgangspunt eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld niet of het uitgangspunt blijft om vluchtelingen op basis van inwonersaantal over Nederland te verdelen."

Het college meldt in de brief dat ze het onderwerp in september weer gaan bespreken met de gemeenteraad. Als er dan meer duidelijkheid is, kan het zo maar zijn dat Santpoort-Zuid weer in beeld komt als opvanglocatie. "Dan gaan we alsnog met u in gesprek", staat er in de brief.