Nieuwe groep inwoners verenigt zich ook vóór een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid

De plannen voor een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid blijven de gemoederen in het dorp flink bezighouden. Onlangs richtte een groep van zo'n veertig inwoners een tweede actiegroep van het dorp op: 'Het Andere Geluid van Santpoort-Zuid'. Zij staan niet onwelwillend tegen de komst van een AZC, maar willen in gesprek met de gemeente over de grootte.

Nu is de gemeente op zoek naar een nieuwe plek voor een asielzoekerscentrum. Ze is uitgekomen bij twee mogelijke locaties in Santpoort-Zuid: het sportpark De Elta en de Handgraaf (zie afbeelding), stukken land die nu nog een beschermde status hebben bij de provincie, waardoor er niet zomaar op gebouwd mag worden.

De landelijke politiek steggelt al meer dan een jaar over de zogenaamde spreidingswet. Een maatregel die ervoor moet gaan zorgen dat de opvang van asielzoekers over (bijna) alle Nederlandse gemeenten wordt verdeeld. Het is nog onzeker dat de wet er komt: de Eerste Kamer moet er nog over stemmen.

Eisen stellen

Gideon Schipper is woordvoerder van de nieuw opgerichte inwonersgroep 'Het Andere Geluid'. Hij zegt: "De buurt is heel goed zoals hij nu is. Dat hoeft voor mij niet te veranderen. Maar dat weegt absoluut niet op tegen de hulp die we hier kunnen en moeten bieden aan de mensen die dat nodig hebben."

Hij is van mening dat er 'best wat te eisen' is, als het dorp als één van de eersten een opvang opzet. Schipper: "Denk hierbij aan: hoeveel mensen er worden opgevangen, in welke samenstelling. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker dat wordt."

De inwonersgroep is van mening dat de twee voorgestelde locaties prima zijn, hoewel er over de aantallen nog gepraat moet worden. Schipper: "Wij gaan ervan uit dat de gemeente integer en zorgvuldig handelt. Zij willen ruim 250 mensen in het dorp opvangen, wij willen ook kijken naar kleinschaligere opvang. Maar het gesprek gaan we aan vanuit vertrouwen."

Juridische stappen

'Het Andere Geluid' is al de tweede Santpoort-Zuidse inwonersgroep die zich verenigt voor een klein AZC in het dorp, na de Stichting Samen Santpoort-Zuid (SSSZ).

Ook die stichting wil in gesprek blijven met de gemeente, maar het vertrouwen in de goede communicatie is daar minder groot. In de laatste nieuwsbrief van de stichting staat: "Op de raadsvergadering van 19 oktober werd onze indruk bevestigd: als we niets doen komt er een AZC voor 300 personen in Santpoort-Zuid."

En dus heeft SSSZ extra maatregelen genomen, zegt secretaris Boris Hendriksen: "We bekijken ook de juridische mogelijkheden, voor het uiterste geval." Zo'n 200 inwoners uit het dorp hebben de stichting gesteund met een financiële bijdrage.