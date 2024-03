De plannen voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc) voor tweehonderd mensen is een steeds grotere splijtzwam in Santpoort-Zuid. De gemeente Velsen moet volgens de nieuwe spreidingswet net als iedere gemeente in Nederland asielzoekers opvangen. Dat wil zij in een nieuw gebouw in Santpoort-Zuid doen.

Veel Santpoorters willen liever geen azc in het dorp, of een veel kleinere, voor veel minder mensen. Bovendien hebben dorpsbewoners het gevoel dat dat de gemeente vaag en onduidelijk is over de azc-plannen en niet echt naar de zorgen en ideeën van de buurt luistert. De frustratie daarover borrelde tijdens verschillende informatieavonden duidelijk op.

Insinuaties, intimidaties en bedreigingen

De discussie tussen de gemeente en het dorp is inmiddels zo verzuurd, dat medewerkers van de gemeente verwensingen en bedreigingen naar hun hoofd hebben gekregen. Daarom trok de gemeenteraad afgelopen vrijdag aan de bel in een online statement.

"Zo kunnen we niet met elkaar omgaan", valt te lezen in de brief, die alle 33 raadsleden ondertekenden.

De Stichting Samen Santpoort-Zuid (SSSZ), dat spreekt voor zo'n 300 mensen uit het dorp, neemt nu in een antwoord ook 'krachtig afstand' van de insinuaties, intimidaties en bedreigingen die de gemeente aanhaalt.

"Het is spijtig dat we tegenwoordig een verharding van de samenleving ervaren, waarin dergelijke ontoelaatbare uitspraken vaker voorkomen", schrijft het bestuur van de stichting.

Geen echte dialoog mogelijk

Maar tegelijkertijd moet de gemeente de hand in eigen boezem steken, wat de stichting betreft: "Het is van essentieel belang dat zowel het College, de ambtenaren als de Raad de bewoners het gevoel geven dat hun stem wordt gehoord." Dat gebeurt niet genoeg, merkt de Stichting, ook uit eerste hand: "We hebben herhaaldelijk geprobeerd om met de gemeente in gesprek te komen, maar er lijkt geen echte dialoog mogelijk te zijn."

