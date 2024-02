Ilse en buren protesteren tegen AZC: "Karaktermoord van de omgeving"

Van rustig groen en beschermde natuur, naar een asielzoekerscentrum voor tweehonderd mensen. Dat gaat volgens de plannen van de gemeente Velsen gebeuren in de achtertuin van Ilse en haar buren aan het Van Den Bergh Van Eysingaplantsoen in Santpoort-Zuid. Ilse zet in deze video haar vraagtekens bij de plek en de omvang van de plannen. "Dit is karaktermoord van de omgeving. Kunnen we de opvangproblemen niet eleganter oplossen?"