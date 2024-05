Zaanse Schansmolen heeft z'n smoel weer terug dankzij 17-jarige Stan

"We hebben eerst het bovenhuis op de molen gezet en daarna de roeden", zegt een enthousiaste Stan halverwege. "Nu gaan we de staart eraan sleutelen en dan kan hij weer draaien." Alleen de kap moet nog afgeschilderd worden. "Met het transport gingen er nog banden overheen, daarom besloot ik die hier af te schilderen. Dat ga ik komende week nog even doen en dan is-ie helemaal klaar."

NH keek eerder in Limmen hoe Stan bezig was met de laatste voorbereidingen.