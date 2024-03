Limmense molenaar Stan (17) tweede op NK bouwtimmeren: "Ik heb zoveel geleerd"

Stan is student aan het Regio College en deed mee in de categorie bouwtimmeren. In november kreeg hij te horen dat hij mee mocht doen en sindsdien heeft hij heel veel geoefend en geleerd.

Per vakgebied strijden acht finalisten in Den Bosch om de nationale eer. Ze maakten allemaal een kapconstructie. "Ik had niet verwacht dat ik de tweede plaats zou halen", vertelt Stan blij. Hij heeft er twee dagen hard voor gewerkt. "Ik oefen pas sinds november voor het NK. Het timmeren 'lukt wel', maar het voorwerk is heel lastig. Van de acht stonden er uiteindelijk maar vier in elkaar. Ik had mijn werk precies een paar minuten voor de tijd op was af."

Tekst gaat verder onder de foto's