Yvanka de Reus wint zilver op NK bouwtimmeren

Yvanka de Reus (18) uit Grootschermer is vandaag tweede geworden op het NK bouwtimmeren bij Skills Heroes. Het is daarmee niet gelukt om haar kampioenschap van vorig jaar te verlengen. Vanmiddag waren de landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten die uitblinken in hun opleiding.

Ook deze editie was Yvanka het enige meisje op het onderdeel bouwtimmeren, ze vertelde eerder dat dat ze zich daar niets van aantrekt. Tijdens de kwalificatie liet ze al acht jongens achter zich en vandaag had ze zeven jongens tegenover zich. Ze eindigde als tweede en gaat met het zilver naar huis. Of ze weer eerste zou worden, wist ze van tevoren niet. "Maar ik hoop wel op een podiumplek", zei ze van tevoren. Dat is in ieder geval gelukt.

Yvanka zit in haar laatste jaar van de timmeropleiding op het Horizon College/ESPEQ in Heerhugowaard. Ruim 700 andere studenten lieten vandaag hun talenten zien op de kampioenschappen, die plaatsvonden in de Amsterdamse Rai. Ook anderen studenten uit Noord-Holland vielen in de prijzen bij andere onderdelen. Sam Strijbis uit Dirkshorn won goud in de categorie sanitaire en verwarmingstechnicus.

Tekst gaat door onder de foto.