Yvanka de Reus niet naar Shanghai, wel als eerste meisje naar EK bouwtimmeren in Keulen

Yvanka de Reus uit Grootschermer is geselecteerd voor het Europees Kampioenschap bouwtimmeren. Het EK is begin juli in de Duitse stad Keulen. Aanvankelijk zou ze meedoen aan het wereldkampioenschap bouwtimmeren in het Chinese Shanghai, maar door de onzekere coronasituatie is dat evenement afgelast.

Als eerste vrouwelijke mbo-student werd Yvanka in april Nederlands kampioen bouwtimmeren . Dit leverde haar een ticket op voor het wereldkampioenschap in Shanghai in China wat in het najaar op het programma stond. Omdat dit niet doorgaat, mag Yvanka nu naar het Europees Kampioenschap.

"We gingen voor het WK en de ervaring in China, maar ik ben blij dat er een mooi alternatief gevonden is"

Yvanka, die haar opleiding volgt bij het Horizon College en mede-opleider ESPEQ in Heerhugowaard, vindt het 'heel jammer' dat het WK in Shanghai niet doorgaat, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "Dat was wel waar we voor gingen, helemaal voor de ervaring in China. Maar ik ben blij dat er een mooi alternatief is gevonden in Duitsland", aldus Yvanka.

Trainen

In Duitsland doen zeventien studenten mee uit zeven landen. Yvanka is het eerste meisje dat aan het EK bouwtimmeren meedoet, en de jongste deelnemer ooit; 17 jaar. De andere deelnemers zijn al in de twintig. "Ik vind het heel spannend, omdat ik inderdaad als eerste meisje meedoe en de jongste ben."

Ze is 'hard aan het trainen' en maakt verschillende soorten kapconstructies. "Wat ik precies moet maken tijdens het EK hoor ik aan het begin van de wedstrijd" vertelt ze. "We trainen met opdrachten van eerder gehouden EK-wedstrijden en het EK-niveau is veel hoger dan het NK-niveau."