Nederlands kampioen Yvanka (17) 'timmert' lekker aan de weg: "Het eerste meisje ooit"

Ze is de eerste vrouwelijke mbo-student die Nederlands kampioen bouwtimmeren is geworden. Yvanka de Reus uit Grootschermer timmert lekker aan de weg. Met haar dakconstructie won ze dit weekend het goud in de finale van Skills Heroes. Dat zijn landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten die uitblinken in hun opleiding.

Yvanka moest het in de finale opnemen tegen zeven andere studenten. Nooit eerder stond er een dame in de eindstrijd van het onderdeel bouwtimmeren. "Ik vind het heel gaaf dat ik eerste ben geworden, het eerste meisje ooit. Ik heb de jongens laten zien dat meisjes ook kunnen timmeren en hierin kunnen uitblinken." Yvanka moest tijdens de finale in de Jaarbeurs van Utrecht een lastige opdracht uitvoeren. "We moesten een dakconstructie maken waarbij alles tot op de millimeter moet kloppen. Ik had de opdracht binnen de tijd af en ik was er tevreden over." WK in China Als winnaar mag Yvanka nu zelfs naar het WK in China. Dan strijden talenten uit zestig verschillende landen om de felbegeerde wereldtitel. "Dat lijkt me heel gaaf. Ik ben benieuwd wat er nu op mijn pad komt en welke kansen ik krijg." Vorig jaar december kwalificeerde Yvanka zich voor de landelijke finale. Toen bewees ze al dat ze uit het goede hout gesneden is. Ze kwam destijds als beste uit de kwalificatie. Mediapartner Dijk en Waard Centraal sprak destijd met haar. Tekst loopt door onder de video.

Yvanka de Reus (17) wordt mede-opgeleid door mbo-opleiding ESPEQ in Heerhugowaard. Naast een dag op school volgt ze de rest van de week een opleiding bij bouwbedrijf Jonker en Meijerhof in Grootschermer. "Zelf ben ik erin gerold vanwege mijn verbouwing thuis. Elke middag ging ik uit school kijken hoe het eraan toe ging. En vroeger bouwde ik ook altijd al hutten." Op het Horizon College in Alkmaar wordt Yvanka morgen gehuldigd. Dan zal ook Sam Strijbis uit Dirkshorn in het zonnetje worden gezet. Hij werd verkozen tot beste sanitaire- en verwarmingstechnicus. Zilver was er voor verpleegkundige Laura van Engen uit Westwoud en Robin Berkhout uit Andijk veroverde brons bij de meubelmakers.