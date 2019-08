WK beroepswedstrijd vraagt veel van jonge kok Jasper en timmertalent Robin: "Het is echt zwaar"

WEST-FRIESLAND - Het is afzien voor de West-Friese jongens die meedoen aan het WK Worldskills in Rusland. Kok Jasper Panis (20) uit Hoogwoud en timmerman Robin Berkhout (22) uit Andijk vertellen aan NH Nieuws dat het een zware competitie is. "Het tempo ligt heel erg hoog", vertelt Robin.

De laatste dagen van het WK Worldskills in Rusland breken aan voor zowel Jasper als Robin. De wedstrijd is voor het beroepsonderwijs georganiseerd en selecteert de beste professionals in een beroepsgroep. Robin volgt een timmeropleiding aan het Horizon-college en Jasper doet de koksopleiding aan het ROC in Amsterdam. In totaal doen veertig landen mee aan dit WK.

De jonge mannen hebben hard moeten werken en alles moeten geven. "Het was een zware competitie", vertelt de coach van kok Jasper.

Zware competitie

Bij Jasper gaat het het iets beter dan bij Robin. "Hij zit zeker bij één van de beste", aldus de coach van Jasper. "Maar het is een zware competitie." De landen die favoriet zijn in de categorie van Jasper zijn Rusland, Duitsland en Frankrijk. Elke dag moet hij een gerecht of onderdeel maken, met extra mysterieuze ingrediënten. Jasper zou wel kans kunnen maken op de 'medal of excellence'. Het is vandaag de laatste competitiedag voor Jasper en hij moet een saus maken op basis van beurre blanc met opgeloste nougat.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte tijdens Jasper zijn oefenperiode (tekst gaat verder onder video):



Robin vertelt dat het enorm hard werken is. "Ik heb bijna geen tijd om na te denken. De tekening moet in één keer lukken. Het tempo ligt de hele dag door bizar hoog." Twee keer had Robin een moment waarop het tegenzat. Hierdoor heeft hij veel tijd verloren. "Ik denk dat ik het daardoor niet meer af ga krijgen."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte tijdens Robin zijn oefendagen (tekst gaat verder onder video):



Toch blijft hij positief gestemd en dankbaar voor de ervaring. "Ondanks dat ik weet dat er misschien geen winst meer te behalen valt, heb ik enorm veel geleerd. Die ervaringen kan ik weer meenemen voor een volgende keer."