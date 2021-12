Timmertalent Yvanka (17) is door naar de finale van het NK

Tijdens de kwalificatie voor de nationale 'Skills Heroes' heeft Yvanka de Reus uit Grootschermer zich geplaatst voor de landelijke finale. Ze streed namens haar school ESPEQ/Horizon College in Heerhugowaard mee in de categorie Bouwtimmeren. De Skills-vakwedstrijden zijn de Nederlandse kampioenschappen voor mbo'ers. Dat Yvanka door is, is volgens haar school een unicum, want zij is het eerste meisje dat het zo ver heeft geschopt.

Yvanka moest het opnemen tegen acht andere deelnemers die zich na voorronden in Noord- en Midden-Nederland voor de finale hadden gekwalificeerd. De opdracht was het maken van een kapconstructie. "En dan gaat het eigenlijk om het hele mooie, hele fijne zaagwerk, en verbindingen die gemaakt moeten worden", legt Robert Bloemraad, directeur ESPEQ uit.

Dames in de bouw, die zie je sowieso erg weinig. "Zelf ben ik er in gerold vanwege een verbouwing thuis", vertelt de 17-jarige Yvanka aan mediapartner Dijk en Waard Centraal . "Elke middag ging ik uit school kijken hoe het daar was en hoe het ging. En vroeger altijd al hutten bouwen en weet ik het. Al die gekke dingen."

"Het is ontzettend belangrijk om te laten zien dat bouw vooral leuk is en toekomst heeft"

De Skills Heroes wedstrijden zijn in het leven geroepen om mbo-beroepen in de spotlight te zetten, en om (toekomstige) mbo-studenten te prikkelen. Bloemraad: "We zitten in een land met een ongelofelijk tekort aan vakkrachten. We willen nog een miljoen huizen bouwen. Het is ontzettend belangrijk om te laten zien dat bouw ook vooral leuk is en toekomst heeft."

Het NK Bouwtimmeren is op 31 maart en 1 april in Utrecht. Daarin zal Yvanka het opnemen tegen zeven andere kanshebbers. Mocht ze winnen, dan mag ze Nederland vertegenwoordigen op de World Skills in China.