Vijf Noord-Hollandse mbo'ers naar Rusland voor 'WK voor beroepen'

NOORD-HOLLAND - Over anderhalve week reizen vijf Noord-Hollandse mbo'ers af naar de Russische stad Kazan, om daar gooi te doen naar de wereldtitel in vakgebieden als 'restaurantservice', 'koken' en 'timmerwerk'.

Het Kazan Expo International Exhibition Center is vanaf 22 augustus het decor van de WorldSkills 2019. Tijdens de vier wedstrijddagen strijden in totaal 1.600 deelnemers uit meer dan 60 landen voor een plek op een van de 56 erepodia.

Namens Nederland reizen dertig jongeren af naar de stad aan de Wolga, om in 27 vakrichtingen de strijd aan te gaan met hun internationale vakgenoten. De lat ligt hoog, want de finalisten werden afgelopen jaar tijdens de Skills Heroes al tot Nationaal Kampioen gekroond.

Lees ook: Andijker timmertalent geselecteerd voor finale in Rusland

Namens Noord-Holland gaan Nohelis van der Wiele (Santpoort-Noord, hotelreceptie), Jasper Panis (Hoogwoud, koken), Robin Berkhout (Andijk, timmerwerk), Guus van Velthuisen (Graft, kasten maken) en Fabiënne Bakker (Alkmaar, restaurantservice).

'Niveau moet omhoog'

Nadat timmerman in opleiding Robin Berkhout zich eerder dit jaar had gekwalificeerd voor het WK ging NH Nieuws bij hem langs. "Ik ga alles geven", beloofde hij toen. "Want mijn niveau moet omhoog om kans te maken op de winst."

Benieuwd naar Robins skills? Bekijk de beelden hieronder:

(Tekst loopt door onder de video)



Ook Fabiënne heeft zich de afgelopen maanden intensief voorbereid op het WK. Van het serveren van een lunch tot het decanteren van wijnen en van cocktails maken tot het snijden van vis en vlees. Haar specialiteit? "Het trancheren van zalm."

Bekijk hieronder een promotievideo van het ROC Nova-college, waarin gastvrouw Fabienne zichzelf presenteert.