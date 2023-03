Timmerkampioen Yvanka (18) gaat vandaag (weer) voor goud op het NK bouwtimmeren

De 18-jarige Yvanka de Reus uit Grootschermer staat in de startblokken om vandaag haar titel als Nederlands kampioen bouwtimmeren te verdedigen. Net als vorig jaar is Yvanka ook deze editie weer de enige vrouwelijke deelnemer, maar daar trekt ze zich niks van aan.

Yvanka de Reus - Foto: Patrick Kenawy

Ze is het inmiddels wel gewend vertelt Yvanka droogjes aan de telefoon. "Ik zal ze wel weer even een poepie laten ruiken." Tijdens de kwalificaties liet ze al acht mannen achter zich. In de finale van vandaag neemt ze het op tegen zeven andere, vaak wat oudere, mannen. Een timmerwedstrijd, hoe werkt dat? Gistermiddag vertrok Yvanka naar de RAI in Amsterdam, waar de finale vanmiddag plaatsvindt. Vanochtend ontving ze de bouwtekening en werd duidelijk wat ze precies in elkaar moet timmeren om de winst in de wacht te slepen. Alle acht deelnemers maken een zogenaamde kapconstructie van ongeveer één kubieke meter vol lastige hoeken en constructies. "Daarbinnen worden eigenlijk alle vaardigheden getest die een goede timmerman of -vrouw moet hebben", legt Yvanka uit. Een uitslag maken op het hout (het tekenen op ware grootte, red.) is volgens haar het allermoeilijkste onderdeel, want op de bouwtekening wordt er amper informatie gegeven. "De maten en verbindingen moet je helemaal zelf uitvogelen", aldus Yvanka. En daar heb je een echt timmermansoog voor nodig. Maar dat heeft ze inmiddels wel. De tekst gaat door onder de foto.

Timmerkampioen Yvanka - Foto: Patrick Kenawy

Natuurtalent Toen ze een jaar of tien was, pakte Yvanka voor het eerst een hamer op. "Dan probeerde ik altijd wat dingen te bouwen met wat hout dat we thuis nog hadden rondslingeren", herinnert ze zich nog. Ze geeft toe dat ze absoluut geen natuurtalent was. "Maar als je het gewoon leuk vindt, dan gaat het vanzelf beter." En dat ging het zeker. Inmiddels zit ze in haar laatste jaar van de timmeropleiding op bouwschool ESPEQ in Heerhugowaard. Eén dag per week zit ze in de schoolbanken en vier dagen werkt ze bij een bouwbedrijf.

"Als je het gewoon leuk vindt, dan gaat het vanzelf beter" Yvanka de Reus

Daar vonden ze het ook onwijs leuk dat ze opeens de Nederlands Kampioen timmeren hadden binnengehaald, vertelt Yvanka. "Al leer ik daar nog elke dag van mijn collega’s. Ze komen nog niet naar mij toe voor advies", lacht Yvanka. Aan de weg timmeren Ondanks dat ze bijna aan de bak moet, heeft Yvanka nog maar weinig last van zenuwen. "Die komen later vast nog wel." Ze durft niet te zeggen of ze ook dit jaar weer de winst in de wacht gaat slepen, "maar ik hoop wel op een podiumplek." Mocht ze wel winnen, dan mag ze naar de Europese Kampioenschappen in Polen. Maar daar wil Yvanka nog niet op vooruitblikken. Ze ziet wel wat de toekomst gaat brengen. "Voor nu zit ik er in ieder geval lekker in."