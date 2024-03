Jonge molenaar Stan (17) wil Nederlands kampioen bouwtimmeren worden

Stan doet als student aan het Regio College mee met het Nederlands Kampioenschap voor mbo-studenten. Per vakgebied strijden acht finalisten in Den Bosch om de nationale eer. Of Stan het kampioenschap bouwtimmeren gaat winnen? "Durf ik niet te zeggen. Het gaat er om wat ik er van leer en wat ik weer kan toepassen bij de molen."

Nederlandse historie

Stan restaureert namelijk als tiener de verwaarloosde molen De Mol in Limmen. Hij wordt als zeer jonge molenaar al langer door NH gevolgd. Bij de verouderde molen uit 1987, een replica van een molen uit 1916, draaiden geen wieken en dat was een doorn in het oog van de kleine Stan. "Ik ben later bij de eigenaren langsgegaan, maar zij vertelden me dat het niet mogelijk was de molen nog op te knappen. Zonde, een stukje van de Nederlandse historie zou zo verloren gaan."

Dat antwoord kon hij maar moeilijk verkroppen. Dus toen beide eigenaren kwamen te overlijden, nam hij contact op met de nabestaanden. Zij doen hem tot zijn grote plezier de sleutel van de molen cadeau. En zo wordt Stan, toentertijd twaalf jaar, de trotse eigenaar van molen de Mol. Stan steekt nu al vijf jaar al zijn vrije tijd in de renovatie en alle lessen die hij leert voor het kampioenschap past hij toe in de molen.

Groot openingsfeest

De Nederlandse Kampioenschappen waar Stan aan meedoet worden 21 en 22 maart gehouden. Of Stan ook kampioen bouwtimmeren wordt is nog maar de vraag. "Ach, er zijn zoveel mensen die een podiumplek verdienen. Als ik er maar wat van leer. Het gaat er om dat je iets doet met passie en wat je leuk vindt." In juni wil Stan sowieso een groot openingsfeest houden voor zijn volledig gerestaureerde molen.