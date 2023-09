Molen van Stan (17) bijna klaar, maar wie helpt hem de klus te klaren?

“Een molen zonder wieken, dat kan toch niet”, dacht een zesjarige Stan Baltus toen hij tijdens een van de wandelingen met zijn oma langs de vervallen molen in Limmen liep. Nu, meer dan tien jaar later, is Stan niet alleen eigenaar van De Mol, hij heeft ‘m ook bijna helemaal opgeknapt. Om de wieken weer te laten draaien, zoekt hij behulpzame gevers. “Er is nog drieduizend euro nodig”, vertelt hij op NH Radio.

De verwaarloosde molen aan de Kapelweg in Limmen was dan ook altijd een doorn in het oog van de kleine Stan. “Ik ben later bij de eigenaren langsgegaan, maar zij vertelden me dat het niet mogelijk was de molen nog op te knappen. Zonde, een stukje van de Nederlandse historie zou zo verloren gaan.”

Stan Baltus uit Limmen is met zijn 17 jaar misschien wel de jongste molenaar van Noord-Holland. Zijn liefde voor molens ontwikkelde zich al op jonge leeftijd, vertelt hij in Lunchroom op NH Radio.

De originele molen werd in 1916 door een brand in de as gelegd. In 1987 werd deze replica gebouwd, met een schaal van 1 op 3. Om de molen van de ondergang te redden, steekt Stan vier jaar lang al zijn vrije tijd in de renovatie. “We hebben ‘m daar weggetakeld en bij mijn vaders werkplaats gezet. Die werkt in de interieurbouw, dus daar hebben we ook de juiste machines voor in huis.”

Afhankelijk van donaties

Sinds vorig jaar staat de molen van Stan op een nieuwe locatie en zijn ook alle renovaties bijna achter de rug. Als de molen straks af is, worden daar specerijen in gemalen. Maar om de klus te klaren, is de jonge molenaar is volledig afhankelijk van donaties. “Er zijn nog zeilen voor de wieken nodig, ik moet nog een hoop aftimmeren en alles moet nog gebruiksklaar worden gemaakt. Links en rechts word ik gelukkig een beetje gesponsord, maar er is echt nog wel wat nodig om hem helemaal af te maken.”