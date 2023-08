Na ruim 300 jaar en zeven generaties moet Larense molen in de verkoop

Het is sinds 1705 al een begrip in Laren: de korenmolen aan de - hoe kan het ook anders - Molenweg. Altijd is het in handen geweest van de familie Calis, tot nu. De molen moet in de verkoop, want er is na zeven generaties geen opvolger meer. Hans Calis: "Als het maar wel in goede handen komt."

NH mocht een keertje meekijken in het de eeuwenoude molen. Dat is te zien in de video.

De korenmolen is nu nog in handen van Kees Calis. Zijn overgrootvader kocht het omstreeks 1705 samen met één van zijn broers. Hun andere broer had geen tijd om te werken in de molen; hij was namelijk op dat moment burgemeester van Laren.

Zeven generaties lang bleef het monument in de familie. Maar nu staat-ie te koop. Hans Calis, de broer van Kees, werkt regelmatig in de molen en vindt het ontzettend jammer. "Het is een groot en duur object. Kees wil nu graag met pensioen en met zijn AOW kan hij dit niet betalen."

Opvolger

Het is niet zo dat er geen opvolger ís. De dochter van eigenaar Kees Calis, Sylvana, is namelijk ook gediplomeerd molenaar en zou de korenmolen best over willen nemen. Ze kan de molen nu alleen nog niet betalen. Sylvana: "Dat is natuurlijk balen, maar ik hoop dat ik hier in de toekomst nog wel af en toe kan blijven werken."

Het is nog niet duidelijk wie de molen straks overneemt. De familie Calis hoopt in ieder geval dat het wel zijn functie behoudt.