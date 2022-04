Nieuwe molenaars moeten zorgen dat wieken blijven draaien: "Molenaarsbestand vergrijst"

2022 is het Jaar van de Molenaar. Het ambacht, dat zelfs door de UNESCO is erkend als immaterieel erfgoed, verdient volgens het Gilde van Vrijwillige Molenaars meer aandacht. Het Gilde wil de interesse wekken van jongere generaties om zo meer vrijwilligers te werven die de molens ook in de toekomst kunnen laten draaien. Mediapartner Streekstad Centraal maakte een reportage van het vakmanschap.

"Het molenaarsbestand vergrijst", stelt Dick-Jan Braaij van het Gilde van Vrijwillige Molenaars: "De uitstroom is straks groter dan de instroom, en daarom hebben we een constante stroom van nieuwe molenaars nodig. Daar willen we aandacht voor vragen".



Een van de nieuwe molenaars is de 25-jarige Bram Jonk. Hij heeft de tweejarige opleiding van het Gilde van Molenaars inmiddels achter de rug en draait nu zelfstandig zijn eigen molen. Hij is ook een van de deelnemers aan een recordpoging, die volgend jaar moet plaatsvinden, maar waarvoor zaterdag alvast werd geoefend door 750 deelnemers. De molenaars willen in het Guinness Book Of Records komen met het wereldrecord van meeste molens die gelijktijdig draaien. Volgend jaar zijn daarvoor landelijk 1500 molens nodig, en dus ook 1500 vakkundige molenaars.



Veel molens in de regio Alkmaar deden zaterdag mee aan de generale repetitie voor de recordpoging van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het Gilde viert dit jaar het 50-jarig jubileum. Een mooi cadeau voor het Gilde zouden nieuwe aanmeldingen zijn voor het ambacht van molenaar. Wie daardoor interesse heeft, kan zijn gegevens achterlaten op de website.