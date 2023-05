Stan (16) redde Limmer molen van de ondergang: "Heel gaaf dat het gelukt is"

Het is een replica van een originele molen maar toch, Stan Baltus is toch maar mooi op 16-jarige leeftijd eigenaar van molen De Mol in Limmen. Vier jaar lang werkte Stan met hart en ziel aan de replica waarvan eigenlijk alleen het geraamte nog intact was. Dit weekend is het resultaat te bewonderen tijdens de Nationale Molendag.

Want Limmen zonder molen dat kan volgens Stan echt niet. De oorspronkelijke molen ging in 1916 verloren door een brand. In 1987 werd deze replica gebouwd met een schaal van 1 op 3. "Het is een stuk geschiedenis dat bewaard moet blijven voor het dorp", aldus de jonge molenaar.

Bij de werkplaats van zijn vader werd de molen weer helemaal opgeknapt. Daarbij kreeg hij hulp van een professionele molenbouwer en een rietdekker. Ook wist hij subsidie te krijgen voor het project. "Vier jaar geleden zagen we het als een onbegonnen klus", vertelt moeder Thea. "Hij heeft zich er echt in vastgebeten, het ging niet altijd makkelijk maar als je ziet wat er nu staat dan is dat echt geweldig."

Het molentje is nu zo goed als af. Uiteindelijk wil Stan specerijen en graan gaan malen voor eigen gebruik. "Voor een molen is het van levensbelang dat hij blijft draaien, dus het is mooi dat ie nu een functie krijgt. Ik wil later ook molenaar worden, maar er niet in wonen. Dat tocht me teveel en ik wil Limmen niet uit."

Zijn inzet voor 'het behoud van lokale geschiedenis en het cultureel erfgoed' bleef in de gemeente niet onopgemerkt. In januari kreeg Stan daarvoor zelfs een jeugdlintje uit handen van burgemeester Toon Mans. Dit weekend is het resultaat van vier jaar noeste arbeid te bewonderen tijdens de Nationale Molendag. "Ik krijg nu al erg veel mooie reacties uit het dorp, het is heel gaaf dat het gelukt is."