Het is nu of nooit: inzamelactie voor broodnodige restauratie Medemblikse molen

Het is de enige molen die op de Westfriese Omringdijk staat: meelmolen de Herder in Medemblik. De molen is aan een flinke restauratiebeurt toe, maar daar is geld voor nodig. Daarom is er een inzamelingsactie gestart.

NH Nieuws/ Samanta de Groot

"Je kijkt uit op het IJsselmeer, op de stad en de polder. Je kunt aan de andere kant bijna de kust zien. Het is altijd genieten", vertelt Bert de Jong als hij op de stelling van de molen staat. Hij is voorzitter van de stichting Medemblikker Meelmolen. Het uitzicht en de molen willen ze behouden, daarom is restauratie hard nodig.

"Linksom of rechtsom, die restauratie moet er gewoon komen" Bert de Jong - voorzitter stichting meelmolen De Herder

De molen staat nu zo'n 33 jaar op deze plek en om de 25 tot 30 jaar is een molen toe aan restauratie. "Er worden onderdelen gewoon echt slecht. Die moeten worden vervangen, zeker met het oog op veiligheid", vertelt Bert. Zo moeten draagbalken vervangen worden, maar ook delen van de wieken, en nog wel meer. Wake-up call Vorig jaar ging het zelfs bijna mis tijdens de plaatselijke rommelmarkt. "Tijdens het draaien van de molen vloog een windbord van de roede af. Gelukkig kwam die in het weiland terecht. Maar je moet er niet aan denken dat het de weg op waait en iemand het in zijn nek krijgt", aldus Bert. Een "wake-up call" voor de stichting om aan de slag te gaan met de restauratie. Om de molen weer veilig en gerestaureerd te krijgen is er zo'n twee ton nodig. Daarom is de stichting nu een inzamelingsactie gestart. "Ik vind het moeilijk om te zeggen, want ben niet gewend om geld te vragen. Maar mensen kunnen heel eenvoudig geld storten via de website." Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk aandacht te genereren voor hun actie. Ook schrijven ze bedrijven aan en gaan ze flyeren. "En dan is het afwachten, hoeveel komt er over de brug? En hopelijk is dat genoeg. Linksom of rechtsom, die restauratie moet er gewoon komen."

Nh Nieuws / Samanta de Groot