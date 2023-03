Drie Alkmaarse molens krijgen nieuwe roeden: "Passen en meten met die harde wind"

Het was een spectaculair gezicht vandaag langs de Hoornsevaart in Alkmaar. Drie molens kregen vandaag nieuwe roeden. De oude zijn ruim inmiddels 60 jaar oud en aan vervanging toe. Een torenkraan hees de roeden over het water naar de molens toe en dat leverde prachtige beelden op.

"Dit is uniek in Nederland", vertelt Paul Zaman van de Alkmaarse Molenstichting enthousiast. "Drie molens krijgen op dezelfde dag nieuwe roeden. Dat is best een logistieke operatie. Alles moet tot in detail kloppen. Er zit ontzettend veel voorbereiding in."

Het was nog even spannend of de wind, normaal gesproken essentieel voor een molen, geen roet in het eten zou gooien. "Het is erg winderig en soms best wel spannend", vertelt molenbouwer Dave Poland.

Twee ton

Poland heeft de taak om de roede van twee ton in de askop van de molen te krijgen. En met de wind is dat best lastig. Het lijkt er een beetje op alsof je met een trillende hand een draad door een naald moet krijgen. "Het is passen en meten, maar tot nu toe gaat het prima."

Molenaar Arie Groot was er vanmorgen al vroeg uit om niks van het spektakel te missen. "Het is prachtig om te zien. Ik heb foto's en een videootje gemaakt want dit maak ik in mijn leven niet snel meer mee."