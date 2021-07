Schermer molen verliest wiek: "Had er eerst geen erg in"

Bovenmolen G aan de Molendijk bij Schermerhorn biedt voorlopig even de trieste aanblik van een vleugellamme molen. Vanmiddag rond 15.30 uur brak één van de wieken af. "Het gaat in een tel van een seconde, krak, boem", aldus de molenaar.

Molenaar Fred Oudejans stond met zijn rug naar de molen op het moment dat het gebeurde: "Ik was aan het maaien dus die machine overstemde alles. Ik had er eerst geen erg in", vertelt hij aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Sinds de houten wieken vervangen zijn door stalen exemplaren, zouden ze niet meer mogen afbreken. Toch gebeurt het zo nu en dan. "Op een gegeven moment is het gewoon af. En alles dat af is, komt naar beneden. Ik heb het al eerder meegemaakt", zo laat de broodnuchtere Oudejans weten.

'Als een speer door het riet'

Er is meteen actie ondernomen. Brokstukken zijn opgeruimd en gevaarlijke situaties zijn veilig gemaakt. Behalve het wiekengestel moet ook de de kap van de molen de nodige reparaties ondergaan. De roede is na het afbreken 'als een speer door het riet gegaan'.

Morgen komt er een kraan en wordt de gebroken roede verwijderd. Dan kan ook beter worden ingeschat hoe lang de reparatie gaat duren en wat de kosten zijn.