Schermermolen heeft wieken terug: "We hopen dat deze effe langer meegaan"

Bovenmolen G in Schermerhorn heeft zijn wieken weer terug. Vorig jaar zomer brak een van de twee roeden (een deel van de molenwiek) af terwijl de wieken draaiden. Vanmorgen werden de roeden met behulp van een kraan in de molenkap gehesen. "Het plaatje is zo meteen weer helemaal compleet", aldus molenaar Fred Oudejans.

Dat een van de roeden in juli afbrak, kwam voor molenaar Fred Oudejans als een onaangename verrassing. Metaalmoeheid bleek uiteindelijk de oorzaak. "Het ene moment was er niets aan de hand", vertelt hij eerder aan NH Nieuws. "Na een paar minuten keek ik op en zag de molen er ineens heel anders uit. Toen was het al gebeurd."

Te licht

Want de roede die vorig jaar afbrak was 25 jaar oud. "We dachten dat die het nog wel een tijdje vol zou houden maar het materiaal bleek toch te licht te zijn in verhouding tot de grootte van de molen."

Om voorlopig weer een tijdje vooruit te kunnen, worden de nieuwe wieken nu niet meer gelast maar met klinknagels vastgezet. "We gaan nu eigenlijk terug naar de traditionele manier van geklonken roeden. Er zit nu geen lasnaadje in en we hopen daarom dat deze effe langer meegaan. Er zijn geklonken roeden die dik honderd jaar oud zijn."

NH Nieuws was vanmorgen bij het inhijsen van de wieken