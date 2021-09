Schermermolen aast op grote geldprijs: "De Nachtwacht onder de molens"

Molenaar Fred Oudejans heeft nog twee dagen de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Zijn Schermermolen is een van de vijf genomineerden in de race voor een molenprijs van 75.000 euro. Het is geen geheim dat juist zijn molen het geld heel goed kan gebruiken, nadat afgelopen zomer plotseling een van de wieken afbrak. De schade was groot.

Molenaar Fred Oudejans was aan het werk in de tuin. "Het ene moment was er niets aan de hand", vertelt hij. "Na een paar minuten keek ik op en zag de molen er ineens heel anders uit. Toen was het al gebeurd."

Schermer molen verliest wiek: "Had er eerst geen erg in"

Door de losgeraakte wiek is de complete constructie kapot gegaan. Zodra de molen in de steigers staat, kan het nieuwe riet erop en daarna het nieuwe kruis: al met al een kostbare operatie.

De Otter ook kandidaat

Naast de Schermermolen is er nog een Noord-Hollandse molen kandidaat voor de geldprijs; houtzaagmolen De Otter in Amsterdam droomt van een klein museum in de droogloodsen op het terrein. "Ook mooi, maar zij draaien", zegt Oudejans. "Het drama hier is even wat dramatischer."

"De Schermermolens maakten deel uit van de droogmakerijen in de gouden eeuw. "Hier staan er nog elf. Dat is uniek. We koesteren De Nachtwacht, daarom moeten we ook deze molen koesteren."

De molen met de meeste stemmen wint een geldbedrag van 75.000 euro. De andere genomineerden krijgen het aantal stemmen dat op hen is uitgebracht, in euro's. Stemmen kan nog tot vrijdag. Op 13 oktober wordt bekend welke molen de meeste stemmen heeft gekregen.