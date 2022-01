Schermermolen G krijgt wieken snel terug: "Zonder is ook geen gezicht"

De totale kosten van de operatie bedragen honderdduizend euro. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om het bedrag bij elkaar te krijgen. Zo deed de stichting Schermer Molens onder andere mee aan de molenprijs. "We kwamen helaas net een paar honderd stemmen te kort", vertelt Ruud van Lier van de stichting Schermer Molens.

Het initiatief van de stichting behaalde uiteindelijk de derde plek wat goed was voor een bijdrage van zesduizend euro. Ook staat er een crowdfunding online waarmee op dit moment ruim vierduizend euro is opgehaald. "Die actie loopt nog steeds, ook zijn we op zoek naar andere subsidiepotjes want we willen ons spaarpotje zo min mogelijk aantasten. De subsidie van Alkmaar komt daarom wel als geroepen."

Draaien

Volgens Van Lier is het belangrijk dat de molen zo snel mogelijk weer gaat draaien. "Een molen die stil staat wordt alleen maar slechter en verzakt. Om hem zo goed mogelijk te behouden moet je er snel bij zijn. We hebben de wieken daarom al besteld met het geld dat binnen is, de rest wordt aangevuld uit onze eigen reserves."

Wanneer de wieken precies geplaatst worden is nog niet bekend. Het doel is wel dat de molen eind februari weer draait. Molenaar Fred Oudejans is in ieder geval blij dat zijn molen wordt hersteld. Hij was aan het werk in de tuin toen een van de twee roeden afbrak. "Het is mooi dat de molen hersteld wordt, zonder wieken is het toch ook geen gezicht."

Eerder spraken we molenaar Fred Oudejans over het herstel van de Bovenmolen G: