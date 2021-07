Afgebroken wiek van molen getakeld, onderzoek aangekondigd

De afgebroken wiek van Bovenmolen G in Schermerhorn is zaterdagochtend naar beneden getakeld. Afgelopen dinsdag brak een roede (deel van de wiek) plots doormidden. Wie een zenuwachtige of bedroefde molenaar verwachtte kwam bedrogen uit, want Fred Oudejans had een 'prachtdag'. "Het is hartstikke geslaagd."

Afgebroken wiek van molen getakeld - NH Nieuws

In twee uur tijd werd de roede naar beneden getakeld. Nu zitten er nog twee wieken op de molen, komende dinsdag komen die ook naar beneden. "Dan moet de schade aan de kap worden hersteld", vertelt de molenaar. "Tijdens de breuk heeft de molen de losse wiek meegenomen waardoor de voorkant van de kap ontzet is. Die schade moet hersteld worden, dat is een kostenpost. Er moet ook een nieuwe wiek op, dat is een aderlating voor de stichting." Onderzoek Vereniging De Hollandsche Molen doet onderzoek naar zomaar afbrekende roeden. "We kijken of er een patroon te vinden is bij de breuken", zegt directeur Nicole Bakker. "Daar moeten experts naar kijken. Je moet het zeker weten. Er zijn wel twintig tot dertig redenen te bedenken waarom een roede breekt: samenloop van omstandigheden, een fabricagefout, de weersomstandigheden, een menselijke fout, noem maar op." Tekst loopt door onder de foto's

Molenaar Fred Oudejans bij de afgebroken wieken NH Nieuws

Afgebroken wiek Bovenmolen G weggetakeld NH Nieuws

Molenaar Fred Oudejans NH Nieuws

Dolf Muller van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt het een goede zaak dat er onderzoek gedaan wordt. "Wieken en roeden mogen er natuurlijk niet zomaar 'afwaaien', ook Rijksmonumenten moeten veilig zijn." Hij wijst naar de Goudriaanse Molen in Goudriaan. Vorig jaar rond deze tijd brak daar ook een roede. "De breuk bij Bovenmolen G lijkt daar erg op. Het lijkt nu dus bij meerdere molens aan de hand, met 'nieuwerwetse' roeden (gelaste roeden). Is dat toeval? Of is er meer aan de hand? Dat moet uit dat onderzoek blijken. Een uiterste maatregel kan zijn dat molens met dit soort roeden worden stilgezet. Dat is in 2017 ook gebeurd met molens met deelbare roeden." Actie Inmiddels is er een inzamelingsactie opgezet voor de molen van Fred Oudejans. De schade is niet verzekerd doordat het om metaalmoeheid gaat. De molenaar heeft er alle vertrouwen in. Glimlachend: "Dat gaat lukken hoor. Altijd positief zijn."