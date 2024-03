Bijna complete molen dreigt in Krommenie als brandhout te eindigen: wie biedt?

In 2018 dreigt een oude molen in de Duitse stad Vechta verloren te gaan. Bart Nieuwenhuijs klinkt nog vol verwondering als hij vertelt: "Dat was toch wel heel bijzonder, want die korenmolen is gebouwd in 1850. Zo'n honderd jaar erna zijn ze daar gestopt met malen. Toen is het wiekenkruis eraf gegaan en die molenaar heeft de deur op slot gedaan. Hij is weggegaan en er is nooit meer iemand geweest. Ongelooflijk, echt uniek."

"Een molen slopen, dat komt bij ons natuurlijk niet meer voor", vervolgt hij met een frons. "In Nederland is er al geen molen meer gesloopt sinds de jaren '70, denk ik. Een stichting in Vlieland had de ambitie om daar een molen te bouwen, om de bezoeker daar ook bij slecht weer wat te kunnen bieden. Ze wilden hem herbouwen op een oorspronkelijke plek waar ook een molen gestaan had."