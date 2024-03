Verfmolen De Kat is bijna weer een echte molen

Bijzonder ambacht

Dan een blik op de nieuwe roeden die er mooi bij liggen voor de werkplaats in Krommenie. "Het ijzer is gemaakt bij molenmakerij Vaags, het ziet er prachtig uit. Dat is een bijzonder ambacht hoor", klinkt het bewonderend uit de mond van restaurator Bart Nieuwenhuijs. Hij is verantwoordelijk voor al het houtwerk eromheen.

"Wij maken al het hout hier prefab op vast. Er zitten zo'n vijfhonderd losse onderdelen op. Straks kunnen we daar de molen in een paar dagen draaiend hebben. Alles wat je daar ter plaatse af moet zagen of schaven kost natuurlijk honderd keer veel moeite dan hier in de werkplaats", legt hij uit.

