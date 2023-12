Verfmolen de Kat maandenlang uit de running door roedebreuk: "Dit is een enorme klus" 

De stilstand van Verfmolen de Kat op de Zaanse Schans gaat nog maanden duren. In oktober werd er een breuk in een roede (onderdeel van het wiekenkruis) ontdekt. Een kostenpost van 150.000 euro voor een cruciaal onderdeel van de molen die nog tientallen jaren mee had moeten gaan. "Iedereen was verbijsterd", zegt molenaar Piet Kempenaar.

Molenaar Piet kijkt samen met zoon en opvolger Robbert naar het stilstaande wiekenkruis. Het beeld stemt ze niet vrolijk. Toch zijn ze blij dat de scheur tijdig werd ontdekt bij het wisselen van de zeilen, zodat er direct actie ondernomen kon worden. Bij Bovenmolen G in Schermerhorn brak twee jaar geleden bijvoorbeeld een roede af. Gelukkig raakte toen niemand gewond.

Wat is een molenroede? Molenroeden zijn houten of kokervormige stalen balken waar de heklatten in zijn bevestigd. De binnen- en buitenroede zitten vast in de askop en vormen samen met de complete tuigage het wiekenkruis.

De roeden die nu vervangen moeten worden – want als je de ene vervangt, dan gelijk ook de ander – deden dienst vanaf 2012 en hadden ruim vijftig jaar mee moeten gaan. Het is dus een fikse tegenvaller. Onderzoek Eigenaar De Zaansche Molen heeft een expert gevraagd onderzoek te doen. Directeur Katelijne Prinsenberg: "Dat hebben we gedaan samen met de aannemer die de roede zelf heeft gemaakt. Daar zijn ze er ook erg van geschrokken, het is een zeer gerenommeerd bedrijf dat hier zeer gespecialiseerd in is. We hopen dat er een conclusie uitkomt waar je wat aan hebt." Ook andere molenaars wachten vol interesse op de resultaten van het onderzoek. De resultaten ervan zouden invloed kunnen hebben op molens met dezelfde constructie. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Molenaar Robbert en Piet Kempenaar van Verfmolen de Kat - NH Nieuws

Of de schade verhaald kan worden is nog niet bekend, maar het herstel kost De Zaansche Molen nu zo'n 150.000 euro. Prinsenberg: "Gelukkig zijn we als vereniging liquide genoeg om dat vooruit te kunnen betalen, want een roede laten maken duurt ook gewoon lang. Er zijn maar een paar specialisten in Nederland die dat kunnen. Normaal plan je dat in en dan kan je daar met je groot onderhoud rekening mee houden."

"Als er wind staat, alle molens draaien en de jouwe staat stil; dat is nooit leuk" Molenaar Piet Kempenaar

Intussen raken bepaalde kleuren uit de voorraad van de normaal 'gewoon' producerende verfmolen op, zeggen Piet en Robbert Kempenaar. En als je als toerist de keuze hebt uit een bezoek aan een draaiende of stilstaande molen is die snel gemaakt. Piet: "Nu staat er niet zo veel wind. Maar als er wel wind staat en alle molens draaien en de jouwe staat stil, dat is nooit leuk. Je wil voor jezelf, maar ook voor de toeristen de totale beleving hebben: het geluid van de molen die draait, het gekraak, de maalstenen die in de rondte gaan; daar ben je molenaar voor!"

Foto: Verfmolen de Kat op de Zaanse Schans - NH Nieuws