Stan (17) restaureert molen Zaanse Schans: 'Vanuit de kinderwagen al interesse in molens'

Stan is al langer bezig met molens. Eerder maakte NH een reportage over een oude molen uit Limmen die hij opknapte en ook werd hij tweede op het NK Bouwtimmeren.

Waar hij het enthousiasme voor molens toch van heeft? Hij lacht: "M'n oma woonde dicht bij twee molens, De Kat en De Dog in Uitgeest. Ze liep er altijd langs toen ik in de kinderwagen zat. Tja, als kind is alles wat beweegt gaaf. Ik ben me door de jaren heen steeds meer verdiepen in de techniek."

Zelfstandig draaien

Op z'n tiende was hij al rond de kleine molen Het Klaverblad te vinden waar hij nu aan werkt. Toen de eigenaar van de molen een hersenbloeding kreeg mocht hij 'm zelfstandig draaien.

Een aantal jaren later studeert hij aan het Regio College in Zaandam aan de opleiding Technicus hout en restauratie. Daarnaast is hij zzp’er en pakt hij klussen als deze aan. "Ik restaureer molens, oude panden, van alles wat. Soms is het pittig en moet je keuzes maken, maar het is fantastisch."

Door de jaren heen kregen naast Stan nog meer jonge enthousiastelingen de kans om bij Het Klaverblad in de weekenden en vakanties kennis te maken met het vak. "Hopelijk kunnen er in de toekomst nog een hoop jonge molenaars mee draaien."