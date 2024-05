Verrassend: Lieke Sievers stopt als burgemeester van Edam-Volendam

Dat de burgervrouw stopt, komt voor veel inwoners als een verrassing. Bijna niemand in Edam-Volendam zag dit aankomen. Sievers zegt daarover: "De timing van mijn besluit hangt mede samen met het feit dat er in 2026 lokale verkiezingen gaan plaatsvinden. Een nieuwe burgemeester die wordt aangesteld in het voorjaar van 2025 kan de gemeente leren kennen voordat de politieke strijd om de stemmen volledig losbrandt. Ik vind het belangrijk dat er sprake kan zijn van een warme overdracht."

Volendam

Sievers kwam vooral veel in nieuws rondom de coronapandemie. Aan het einde van de lockdown brak in het vissersdorp de discussie los of de kermis wel of niet kon doorgaan. Ook heeft ze inwoners vaak ten orde geroepen zoals toen tijdens corona jongeren feestvierden in een weiland.

Sinds haar aanstelling acht jaar geleden, toen ze als regionaal commandant van de brandweer IJsselland als burgemeester werd aangesteld in de gemeente Edam-Volendam, is er in haar persoonlijke leven het nodige gebeurd. Ze zegt daarover: "Door de onderlinge samenwerking met heel veel fijne en goede mensen, was het mogelijk om mijn ambt te blijven vervullen. Nu ik in oktober 65 jaar hoop te worden, heb ik erover nagedacht hoe ik de mij nog resterende werkzame jaren wil gaan invullen."

Vanaf maart 2025 legt Sievers haar functie als burgemeester neer en wil ze zich meer op de achtergrond ten behoeve van de samenleving gaan inzetten.