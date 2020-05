Gaat Edam-Volendam Italiaans dorp volgen in coronacrisis? "Geschrokken van wat ik hier zie"

VOLENDAM - Burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam geeft een grote waarschuwing af in de lokale krant Nieuw Volendam vandaag. Ze wil mogelijk met een ander plan van aanpak komen voor haar gemeente, om zo het coronavirus nog verder de kop in te drukken. Ze overweegt, volgens de krant, met haar gemeente het voorbeeld van het Italiaanse dorpje Vo te volgen. Het dorpje dat in het epicentrum van de corona, als eerste volledig in quarantaine ging.

"Ik ben geschrokken van wat ik hoor en zie, huizen vol mensen. Personen die verzwijgen dat ze besmet zijn, ondernemers die stil houden dat ze een besmettingsgeval hebben", zegt burgemeester Lieke Sievers in de lokale krant. "Wat in Groenlo gebeurt kan hier ook bij grote bedrijven gebeuren." Door al die signalen en berichten is de gemeente nu volgens de krant Nieuw Volendam bezig met een plan van aanpak. "Er komt een gezamenlijke werkgroep die in kaart brengt hoe we dit vorm kunnen geven", legt Sievers uit. "Na de test ga je naar waar het vandaan komt en twee weken in isolatie, zodat je geen nieuwe besmettingen veroorzaakt." Italiaanse aanpak Het Italiaans dorpje Vo, wat de gemeente als voorbeeld wil stellen, deed het anders dan de landelijke overheid. Sievers: "Bij het eerste signaal van uitbraak hebben ze als gemeente quarantaine toegepast. Iedereen met verschijnselen werd getest, de omgeving werd nagetrokken en die ging in isolatie."

Quote "De mensen hebben niet de overheid verantwoordelijke gemaakt voor het isoleren en opsporen, maar hebben het zelf en samen gedaan" Lieke Siever, burgemeester Edam-Volendam

"En ja, quarantaine voor twee weken is afzien", vervolgt Sievers in de lokale krant. "Maar wat is twee weken ten opzichte van een samenleving die misschien wel twee jaar moet afzien? Want anders gaan we het proces in wat we nu doen. En krijgen we straks misschien zelfs een strengere lockdown." De burgemeester roept de mensen op om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen nu er 1 juni versoepeling komt van de maatregelen. "Het kan niet zo zijn dat de regering ruimte geeft en dat we vervolgens niet met die ruimte om kunnen gaan."