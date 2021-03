Burgemeester roept feestjongeren op verstand te gebruiken: "We zijn er bijna"

VOLENDAM - "Gebruik je verstand. We zijn er bijna", zegt burgemeester Lieke Sievers tegen de jongeren die gisteravond op de Dijk in Volendam feest vierden. Op sociale media verschenen verschillende filmpjes van een groep mensen die stonden te springen en te dansen op de Dijk. Toen de politie arriveerde, was er niemand meer te bekennen.

"Burgemeester Sievers begrijpt heel goed dat jongeren het momenteel erg moeilijk hebben. En jongeren zijn niet de enige", zegt Leendert Klein, woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam aan NH Nieuws. "De burgemeester wil oproepen om het verstand te gebruiken."

Het ging al eerder mis in het dorp: twee weken terug vierden jongeren feest bij de sloot achter de Damcoogh. De feestende jongeren renden alle kanten op toen de politie eraan kwam.

Gebruik je verstand

"We zijn er bijna. We willen niets liever dan dat het leven weer normaal wordt", zegt burgemeester Sievers. "Maar als we nu van alles gaan forceren en de besmettingen lopen weer op, dan wordt de kans dat we kunnen versoepelen alleen maar kleiner. De scholen gaan ook woensdag weer open en met het vaccineren is het eind echt in zicht. Doe jezelf een plezier en gebruik je verstand. Excessen zoals afgelopen weekend kunnen echt niet. Help elkaar het juiste te doen. Waar nodig trekken we de grens."

Op dit moment maakt de gemeente samen met alle betrokken partijen, onder wie bijvoorbeeld horecaondernemers, een plan van aanpak om herhaling te voorkomen.