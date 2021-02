Eigenaar paardenpension bezorgd na feesten: land bezaaid met rommel

VOLENDAM - Opruimen en nog eens opruimen: het is de hele week al dezelfde routine voor Roos Veld, de eigenaar van een paardenpension. Nadat er afgelopen winterse weekend meerdere keren feest werd gevierd door jongeren op haar land is er een enorme puinhoop achtergelaten. Gevaarlijk, want straks lopen er weer paarden, koeien en schapen op.

"Het was natuurlijk heel gezellig: even niet aan corona denken, lekker schaatsen, plezier", schetst Veld de situatie. Er kwamen mensen bij elkaar. "Op een gegeven moment ging het van vier man naar acht, naar twintig en uiteindelijk stonden er wel zo’n zeventig man, misschien wel meer."

Dat gebeurde meerdere keren. Zondag werd echter de meeste troep achtergelaten, nadat er politie verscheen. Daarop stoof de menigte uiteen. Veld: "Ik snap wel dat je wegrent want je wilt geen boete, maar dat ze dan niet even terugkomen om het op te ruimen… dat is heel jammer."

Het is een secuur werkje, maar de groep is vastbesloten zo goed mogelijk op te ruimen. "Je ziet hier dat het echt splintertjes zijn die je bijna niet ziet", vertelt Ilona Bien, klant bij het paardenpension. "Veel van het glas is ook groen. Het hele land zit er vol mee."

Mogelijk dodelijke afloop voor dieren

"Dat moet gewoon van het land af", zegt Veld. "Voor paarden, koeien en schapen die hier lopen. Als die het opeten kan dat voor inwendige schade zorgen." Dat zou zomaar een dodelijke afloop kunnen hebben. Het land wordt ook gemaaid. "Er komen balen hooi vanaf. Als die rommel daarin terecht komt en de paarden eten het op kunnen de gevolgen heftig zijn."

Boos wil ze zich niet noemen, teleurgesteld wel. "Het is gewoon heel jammer. Gelukkig hebben we lieve mensen om ons heen die helpen, daar zijn we erg blij mee."