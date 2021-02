Ontwikkelingspsycholoog over feestende jongeren in Vondelpark: "Ik begrijp ze wel"

Gisteravond werd de politie ingezet toen duizenden jongeren aan het feesten waren in het Vondelpark. Vandaag werden de zij-ingangen gesloten en was er extra toezicht bij de hoofdingang. Later op de middag werd het Vondelpark afgesloten voor bezoekers. De beperkingen moesten ervoor zorgen dat het vandaag niet zo druk zou worden als gisteren.

Barbara Braams is ontwikkelingspsycholoog bij de VU en snapt de feestende jongeren wel."Het is voor jongeren een lang jaar geweest waarin veel van ze is gevraagd", vertelt ze. "Het is een tijd waarbij ze zichzelf ontwikkelen en waarbij met vrienden erop uitgaan heel erg belangrijk is. Ze mogen niet naar school en op het moment dat het dan lekker weer is en je naar buiten kan, dan snap ik wel dat hier naartoe gaan erg aanlokkelijk is."