Opnieuw een jonge zeehond verstrikt in visnet

Afgelopen zaterdag kwam de melding binnen bij Ecomare over een verstrikte zeehond op de Razende Bol. De jonge grijze zeehond moet geruime tijd met het stuk visnet hebben rondgezwommen. Het net had al een flinke wond in zijn nek veroorzaakt. Dierenverzorgers van Ecomare en reddingswerkers van de KNRM zijn direct op de melding afgegaan om het dier te redden.

Flippermerk

Dankzij het lage water en de gunstige plek waar de zeehond lag, kon het dier snel worden bevrijd. Dierverzorgers Gabriëlle en Manon van Ecomare wisten de jonge zeehond te vangen met een groot hoepelnet. Het net om de nek hebben ze vervolgens losgeknipt. De zeehond heeft een flippermerk gekregen zodat hij herkenbaar blijft, vervolgens hebben ze het dier laten gaan.

Tekst gaat door onder de foto.